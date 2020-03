Basket

Basket - NBA : Coronavirus, santé… Rudy Gobert donne de ses nouvelles !

Publié le 15 mars 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Victime du coronavirus depuis quelques jours, Rudy Gobert tient à passer un message concernant son état de santé.

Il aura donc entraîné la suspension de cette saison de NBA. Testé positif au coronavirus en milieu de semaine, Rudy Gobert doit prendre son mal en patience, lui qui est en quarantaine. Le pivot de l’Utah Jazz est accusé de négligence, suite aux critiques concernant son comportement en conférence de presse avant l’officialisation de son cas au Covid-19 en touchant les micros de la salle de presse. Dans une vidéo rapportée par le compte Twitter de la ligue américaine ce dimanche soir, l'international tricolore en dit plus sur sa convalescence.

« Je me sens mieux chaque jour »

« Quoi de neuf tout le monde? C'est Rudy Gobert. Je voulais juste vous donner quelques nouvelles. Je vais commencer par dire merci à tout le monde, pour le soutien et l'énergie positive. Cela représente beaucoup pour moi. En ce qui me concerne, je me sens mieux chaque jour, grâce au personnel médical de l'Utah et d'Oklahoma City. Vous le savez déjà, mais je rappelle que vous devez vous laver les mains fréquemment, avec de l'eau et du savon, éviter de toucher votre visage, vos yeux, votre nez, et éviter le contact avec les gens. Pour vous protéger vous, mais aussi ceux qui vous entourent. J'aurais voulu prendre cela plus sérieusement avant, et j'espère que tout le monde le fera, car nous pouvons gagner ensemble. Prenez soin de vous », confie Rudy Gobert.