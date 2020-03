Basket

Basket - NBA : Quand un coéquipier de LeBron James interpelle Gobert pour le Coronavirus !

Publié le 15 mars 2020 à 13h35 par Th.B.

Alors que beaucoup lui tombe dessus, Rudy Gobert a reçu le soutien de Danny Green, arrière des Los Angeles Lakers. Le coéquipier de LeBron James explique que le Coronavirus aurait fini par toucher la NBA d'une manière ou d'une autre.

Après avoir pris à la légère la menace que représentait le Coronavirus en s’amusant à toucher les micros des journalistes ou encore à côtoyer ses coéquipiers de l’Utah Jazz malgré avoir été exposé au Covid-19, Rudy Gobert est au centre des critiques et ne cesse d’être l’objet de commentaires depuis la suspension de la NBA dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour Tony Durant, frère de Kevin, star des Brooklyn Nets, Gobert est le responsable. « Ce crétin a continué à jouer et savait qu’il avait cette merde. » . Voici le témoignage qu’il postait sur son compte Instagram. Mais pour Danny Green, arrière des Lakers et coéquipier de LeBron James, le Coronavirus allait quoi qu’il arrive frapper la NBA.

« Cela allait se produire, que ce soit lui ou quelqu’un d’autre »