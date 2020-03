Basket

Basket - NBA : Pour Anthony Davis, LeBron James sera MVP !

Publié le 9 mars 2020 à 9h35 par Th.B.

Ayant mené les Lakers à la victoire face aux Milwaukee Bucks vendredi (113-103) et aux Los Angeles Clippers dimanche soir (112-103), LeBron James devrait bénéficier du titre de MVP de saison régulière cette année d'après son coéquipier Anthony Davis.

Avec l’arrivée d’Anthony Davis et disposant d’un roster bien plus étoffé que l’année dernière, LeBron James semble revenu à son meilleur niveau avec les Los Angeles Lakers. Malgré ses 35 ans, The King parvient à réaliser des performances de haute volée. En attestent les deux victoires face aux Milwaukee Bucks vendredi (113-103) et aux Los Angeles Clippers dimanche (112-103) au cours desquelles il a inscrit 37 points, 8 rebonds et 8 passes décisives pour 28 points, 7 rebonds et 9 passes décisives face aux rivaux californiens. Et alors que James n’a plus été MVP de la saison régulière depuis 2013, 2020 serait la bonne pour Anthony Davis.

« MVP, c’est tout, MVP »