Basket - NBA : LeBron James s’enflamme pour la place des Lakers aux Play-Offs !

Publié le 8 mars 2020 à 13h35 par Th.B.

Alors que les Los Angeles Lakers sont officiellement en Play-Offs, LeBron James a tenu la promesse qu’il avait faite dès son arrivée en Californie et est revenu sur ses propos.

Cela faisait six ans que les Los Angeles Lakers n’avaient plus figuré dans les annuels Play-Offs. Cette série noire est désormais révolue depuis la victoire de la franchise californienne sur les Milwaukee Bucks dans la nuit de vendredi à samedi (113-103). Après l’échec de la saison passée, LeBron James a enfin pu ramener les Lakers en Play-Offs et a assuré que c’était son objectif premier au moment où il s’est engagé avec les Angelinos à l’été 2018.

« La ligue n’est pas ce qu’elle est si les Lakers ne sont pas dedans »