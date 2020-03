Basket

Basket - NBA : LeBron James ne cache pas son impatience pour le match face aux Clippers !

Publié le 8 mars 2020 à 10h35 par Th.B.

Alors que les Lakers ont été surclassés par les Los Angeles Clippers à deux reprises cette saison, LeBron James attend de pied ferme les voisins des Angelinos menés par un certain Kawhi Leonard.

Avec les arrivées d’Anthony Davis chez les Lakers et celles de Paul George et Kawhi Leonard du côté des Clippers, la ville de Los Angeles dispose désormais de deux franchises capables d’aller chercher le trophée Larry O’Brien. Et bien que les Lakers se sont inclinés à deux reprises cette saison, lors de l’ouverture de la saison régulière et lors du Christmas Day, les Angelinos pointe à la première place du classement de la conférence Ouest. Après avoir pris le meilleur sur les Milwaukee Bucks dans la nuit de vendredi à samedi (113-103), LeBron James s’attend à un match divertissant face aux Clippers et à un gros test ce dimanche soir sur le parquet du Staples Center.

« C’est fun et excitant »