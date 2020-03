Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme pour la nouvelle génération !

Publié le 3 mars 2020 à 19h35 par Th.B.

Arrivé en 2003 en NBA, LeBron James (35 ans) arrive au crépuscule de sa carrière et compte bien donner ses conseils aux futures stars de la ligue.

Vainqueur de trois titres de champion NBA et inclus dans le débat du GOAT, à savoir le meilleur joueur de tous les temps, LeBron James est une figure forte du basketball américain. Star des Los Angeles Lakers, l’ailier des Angelinos compte bien passer le flambeau à la future génération qui émerge déjà avec les Luka Doncic, Trae Young ou encore Zion Williamson. Et LeBron James veut leur faire passer un message.

« C’est ma responsabilité de laisser le jeu dans un meilleur endroit que quand je suis arrivé »