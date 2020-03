Basket

Basket - NBA : Quand Kerr compare Curry et Thompson à... LeBron James !

Lebron James a fait de son mental un atout phénoménal dans sa carrière. D'ailleurs, Steve Kerr, l’entraineur de Golden State, espère que Klay Thompson et Stephen Curry se serviront de leur blessure pour se renforcer sur le plan mental.

Klay Thompson et Stephen Curry n’ont toujours pas retrouvé le parquet depuis les finales NBA en juin dernier. Une situation qui a plongé les Warriors dans une situation très compliquée puisque Golden State pointe à la dernière place de la Conférence Ouest. Pour Steve Kerr, l’entraineur de la franchise, ces longues blessures feront du bien aux deux joueurs. Il s’explique.

« Je vois ça presque comme la situation de Lebron »