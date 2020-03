Basket

Basket - NBA : Un avenir tout tracé pour Carmelo Anthony ?

Publié le 1 mars 2020 à 18h35 par J.-G.D.

Promis à la présidence des New York Knicks, Leon Rose travaillerait d’ores et déjà au retour de Carmelo Anthony.

La carrière de Carmelo Anthony ressemble à des montagnes russes depuis quelques années. Incapable de s’imposer à OKC ou aux Houston Rockets, le basketteur de 35 ans tente de retrouver des sensations aux Portland Trail Blazers. La question de son avenir reviendra forcément sur la table, lui qui pourrait trouver un nouveau challenge au terme de la saison, profitant ainsi de son statut de free agent. Et si Carmelo Anthony rebondissait aux New York Knicks ?

Carmelo Anthony finalement de retour aux Knicks ?