Basket

Basket - NBA : Cette action de LeBron James qui a fait réagir… Rihanna !

Publié le 27 février 2020 à 11h35 par T.M.

Face aux Pelicans, LeBron James a livré une nouvelle démonstration, faisant énormément de mal à ses adversaires. De quoi notamment faire réagir Rihanna.

Ce mercredi, le duel entre les Lakers et les Pelicans était scruté de près, notamment pour voir Zion Williamson se frotter à LeBron James. Mais c’est bien le King qui a été le plus fort durant la rencontre, contribuant largement à la victoire des siens. Avec 40 points, 8 rebonds et 6 passes décisives, LeBron James a livré une nouvelle prestation XXL, ponctuée par certaines actions de folie comme ce dunk sur la tête de Josh Hart.

Rihanna s’inquiète…