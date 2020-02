Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme pour Zion Williamson !

Publié le 26 février 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que les Lakers ont réussi à prendre le dessus sur les Pelicans, après la rencontre, LeBron James a rendu hommage à Zion Williamson.

Avec 40 points, LeBron James a mené les Lakers à la victoire face aux Pelicans. La franchise de Los Angeles poursuite donc son excellent parcours, trustant toujours la tête de la Conférence Ouest. Durant cette rencontre, tous les yeux étaient braqués sur le duel entre le King et Zion Williamson, annoncé comme le futur LeBron James. Malgré ses 29 points, le joyau des Pelicans n’a rien pu faire, mais il a tout de même reçu les compliments de son ainé.

« Le gamin est spécial »