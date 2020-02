Basket

Basket - NBA : LeBron James sportif de la décennie ? Le coup de gueule de Mayweather !

Publié le 19 février 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Star de la boxe, Floyd Mayweather estime que le titre attribué par l’Associated Press à LeBron James, en tant que sportif masculin de la décennie, devait lui revenir.

L’ Associated Press a donc décerné le prix du sportif masculin de la décennie. Le trophée est revenu à LeBron James, star de NBA depuis sa Draft aux Cleveland Cavaliers en 2003 et désormais aux Los Angeles Lakers. Une récompense sur ces dix dernières années, dont trois titres au sein de la ligue américaine ou une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Londres. Une décision que ne partage pas Floyd Mayweather dans des propos relayés par Sport.fr .

«J’adore LeBron James, mais quand on parle de l’athlète de la décennie, c’est moi !»