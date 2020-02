Basket

Basket - NBA : Steve Kerr donne des nouvelles de Stephen Curry

Publié le 19 février 2020 à 9h35 par T.M.

Cela fait désormais de plusieurs mois que Stephen Curry n’a plus joué avec les Warriors. Néanmoins, à en croire Steve Kerr, le retour du meneur de jeu semble plus proche que jamais.

Victime d’une fracture de la main fin octobre, Stephen Curry n’est plus apparu sur les courts de NBA depuis. Une absence qui fait énormément de mal aux Warriors, qui affichent actuellement un bilan de 12 victoires pour 43 défaites. En Californie, on attend donc avec impatience le retour du meneur de jeu. Et que les fans de Golden State se rassurent, Curry est sur le chemin de retour. A en croire Steve Kerr, on pourrait d’ailleurs le revoir très rapidement.

« Il a l’air vraiment bien »