Basket

Basket - NBA : Durant critique le niveau de ses anciens coéquipiers à OKC !

Publié le 13 février 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 13 février 2020 à 19h36

Kevin Durant a quitté les Thunder d’Oklahoma City en 2016. Et le joueur américain ne garde pas un souvenir impérissable de ses coéquipiers.

Entre 2008 et 2016, Kevin Durant a fait les beaux jours d’OKC. Accompagné notamment de Russell Westbrook, le joueur de 31 ans a porté les Thunder jusqu’au titre de Conférence Ouest en 2012. Mais son passage à Oklahoma ne lui a pas permis de goûter à la joie d'un sacre NBA. En 2016, Kevin Durant a décidé de changer d’air et de s’engager aux Golden State Warriors. Une franchise qui lui aura permis de remporter ses premiers titres NBA (en 2017 et 2018).

« J'en avais assez d'être le seul qui pouvait shooter à 3 points »