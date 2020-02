Basket

Basket - NBA : Kevin Durant revient sur son départ des Warriors !

Publié le 7 février 2020 à 17h35 par La rédaction

Kevin Durant a tout connu avec Golden State où il est resté 3 saisons. Finalement, l'aventure s'est terminée l'été dernier et le nouveau des Nets est revenu sur ce choix.

Aujourd’hui aux Nets, Kevin Durant vit les matchs du banc à cause de sa lourde blessure. Invité de l’émission de Matt Barnes et Stephen Jackson, All The Smoke, KD a dévoilé comment il s’est tout doucement isolé des autres Warriros. Pour Kevin Durant, tout est notamment parti de son altercation avec Draymond Green et cela a donc finalement abouti sur sur un départ vers Brooklyn...

Draymond Green le fautif !