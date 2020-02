Basket

Basket - NBA : Le vibrant hommage de Gregg Popovich pour Kobe Bryant

Publié le 5 février 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Opposé aux Lakers dans la nuit de mardi à mercredi, Gregg Popovich, coach des Spurs, en a profité pour rendre hommage à Kobe Bryant.

Victime d’un accident d’hélicoptère, le 26 janvier, Kobe Bryant a donc disparu dans des circonstances tragiques, le tout avec l’une de ses filles. Les hommages se multiplient afin de saluer la mémoire de la légende des Los Angeles Lakers, à l’image de Gregg Popovich. En marge de la défaite des Spurs face à la franchise californienne dans la nuit de mardi à mercredi (129-102), l’entraîneur de San Antonio envoie un message sur Bryant.

« Kobe était spécial pour nous de tellement de façons différentes »