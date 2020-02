Basket

Basket - NBA : L’hommage poignant de Dwight Howard pour Kobe Bryant !

Publié le 5 février 2020 à 11h35 par Th.B.

Coéquipier de Kobe Bryant lors de son premier passage aux Lakers, Dwight Howard a tenu à rendre un vibrant hommage au Black Mamba, légende tragiquement disparue de la franchise de Los Angeles.

Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant décédait dans un accident d’hélicoptère à Calabasas aux États-Unis avec sa fille Gianna. Dès lors, une vague de messages et de témoignages poignants a déferlé sur les réseaux sociaux et dans la presse. LeBron James, Shaquille O’Neal… Tous les grands acteurs de la NBA ont rendu hommage au Black Mamba , une pétition pour que sa silhouette devienne le nouveau de la ligue a même été lancée. C’est pour dire l’impact que la légende des Los Angeles Lakers a eu au cours de sa carrière qu’il a brièvement partagé avec Dwight Howard au début des années 2010. Superman a été très touché par la mort de son ancien coéquipier et lui a rendu un hommage digne de ce nom alors qu’il devait partager le parquet de Chicago courant février à l’occasion du All Star week-end.

« C’est très triste parce que je voulais vraiment lui dire à quel point j’ai apprécié tout ce qu’il a fait, tout ce qu’il a dit »