Basket - NBA : L'annonce de Steve Kerr sur le retour de Stephen Curry

Publié le 2 février 2020 à 12h35 par J.-G.D.

Coach des Golden State Warriors, Steve Kerr en dit plus sur le retour de blessure de Stephen Curry, absent depuis le 30 octobre.

Victime d’une fracture de la main gauche le 30 octobre dernier, Stephen Curry n’a plus foulé les parquets depuis cette date. La star de Golden State laisse un énorme vide. En effet, la saison des Warriors en pâtit, eux qui occupent la dernière place de Conférence Est avec un bilan de 11 victoires pour 39 défaites. Le retour du meneur de la franchise californienne est donc attendu avec impatience, et Steve Kerr, entraîneur des Warriors, se confie sur le prochain retour de Curry.

« On verra ça aux alentours du 1er mars »