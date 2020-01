Basket

Basket - NBA : Le vibrant hommage de Kyrie Irving pour Kobe Bryant

Publié le 30 janvier 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Interrogé sur le décès de Kobe Bryant, Kyrie Irving, meneur des Brooklyn Nets, se prononce sur ses liens particuliers avec la légende des Lakers.

Victime d’un accident d’hélicoptère dimanche, en compagnie de l’une de ses filles, et sept autres personnes, Kobe Bryant est donc décédé près de Los Angeles. L’émotion est palpable depuis la mort de la légende des Lakers, avec des témoignages d’anonymes, de joueurs de NBA ou de sportifs du monde entier. Dans des propos relayés par Basket USA , Kyrie Irving, meneur des Brooklyn Nets, admet que sa relation avec le Black Mamba était assez particulière.

« C’était tellement plus profond que le basket »