Basket - NBA : Frank Ntilikina rend hommage sur Kobe Bryant

Publié le 30 janvier 2020 à 12h35 par A.D.

Victime d’un accident d’hélicoptère, Kobe Bryant est décédé ce dimanche. Comme la grande majorité des joueurs NBA, Frank Ntilikina a tenu à lui rendre hommage.

Frank Ntilikina a eu besoin de temps pour apprécier Kobe Bryant à sa juste valeur. Ce dimanche, Black Mamba a trouvé la mort à la suite d’un accident d’hélicoptère. Comme toutes les grandes figures du sport mondial, Frank Ntilikina, meneur des NY Knicks , a fait passer un message fort après le décès de Kobe Bryant.

«Au début, je n’étais pas un grand fan de Kobe Bryant»