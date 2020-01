Basket

Basket : Tiger Woods rend un hommage poignant à Kobe Bryant

Publié le 27 janvier 2020 à 22h35 par La rédaction

Les hommages se succèdent après la mort de la légende du basket Kobe Bryant ce dimanche soir. Tiger Woods n’a pas manqué au rendez-vous et a adressé un bel hommage pour celui qui fût son ami.

La nouvelle s’est répandue instantanément aux quatre coins du monde. Ce dimanche soir, Kobe Bryant, légende du basket et 5 fois champion NBA a trouvé la mort, avec sa fille et sept autres personnes, dans un accident d’hélicoptère. Alors qu’il disputait le tournoi de San Diego, Tiger Woods a appris la nouvelle par son coéquipier. Dans la foulée, c’est un Tiger Woods dévasté qui a rendu un hommage vibrant à « Black Mamba ».

« Sa volonté de gagner a été une source d’inspiration pour tous les sportifs »