Basket - NBA : Le vibrant hommage de Cristiano Ronaldo pour Kobe Bryant !

Basket

Au tour de Cristiano Ronaldo de rendre hommage à Kobe Bryant, victime d’un accident d’hélicoptère dimanche.

Kobe Bryant aura marqué toute une génération. Considéré comme l’une des légendes des Lakers, aux côtés de Magic Johnson ou Kareem Abdul-Jabbar, le Black Mamba est décédé dimanche lors d’un accident d’hélicoptère. Une véritable tragédie, alors que Gianna, l’une de ses quatre filles l'accompagnait. Les témoignages sont nombreux afin de saluer la mémoire de l'ancienne star de la franchise californienne, à l'instar de Michael Jordan : « Je suis sous le choc après l'annonce de la nouvelle tragique du décès de Kobe et de Gianna (sa fille). Les mots ne peuvent décrire la douleur que je ressens. J'aimais Kobe, il était comme un petit frère pour moi ». Et Cristiano Ronaldo, buteur de la Juventus, rend également hommage à Bryant.

« Tellement triste d’entendre la nouvelle déchirante de la mort de Kobe et de sa fille Gianna. Kobe était une véritable légende et une inspiration pour beaucoup. J’envoie mes condoléances à sa famille, à ses amis et aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie dans l’accident. Repose en Paix Légende », écrit Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend pic.twitter.com/qKb3oiDHxH