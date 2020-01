Basket

Basket - NBA : Le message fort de Michael Jordan pour Kobe Bryant !

Publié le 27 janvier 2020 à 10h35 par J.-G.D.

La disparition tragique de Kobe Bryant, lors d’un accident d’hélicoptère, émeut profondément Michael Jordan.

La nouvelle est donc tombée dimanche soir, heure française. Kobe Bryant faisait bel et bien partie des neuf victimes d’un accident d’hélicoptère survenu à Calabasas, dans la banlieue de la Cité des Anges, en compagnie de l’une de ses filles. Un véritable drame concernant celui qui a illuminé la NBA pendant sa longue carrière aux Los Angeles Lakers (1996-2016) avec cinq titres (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Les hommages se multiplient depuis la disparition du Black Mamba , âgé de 41 ans, dont celui de Michael Jordan.

« J'aimais Kobe, il était comme un petit frère pour moi »