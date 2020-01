Basket

Basket - NBA : LeBron James confirme l'objectif XXL des Lakers !

Publié le 24 janvier 2020 à 13h35 par A.M.

Leaders à l'Ouest, les Los Angeles Lakers ont un objectif très clair cette saison comme l'assure LeBron James : le titre NBA.

Après une saison frustrante pour LeBron James marquée par une longue blessure et une absence de qualification pour les Playoffs, le King est reparti de l'avant. Bien aidé par l'arrivée d'Anthony Davis, LeBron James réalise une excellent saison qui permet aux Lakers d'être largement leaders de la conférence Ouest avec un bilan très convaincant de 36 victoires pour 9 défaites. Très satisfait de cette première partie de saison, le natif d'Akron n'en oublie pas pour autant son objectif prioritaire qui reste le titre en juin prochain.

«Notre objectif, c’est juin»