Basket - NBA : L’émotion de Shaquille O’Neal après la disparition de Kobe Bryant !

Ancien partenaire de Kobe Bryant aux Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal est dévasté par la disparition du Black Mamba.

Parti en hélicoptère avec l’une de ses filles pour se rendre à un match de basket, Kobe Bryant a été victime d’un crash dimanche. L’ancien arrière des Lakers n’a pas survécu à cet accident à Calabasas (Californie). Les témoignages se multiplient sur la mort de l'ex-star des Los Angeles Lakers, lui qui laisse une trace indélébile dans le monde de la NBA. Entre Tony Parker, Michael Jordan ou Magic Johnson, les hommages sont nombreux pour celui qui aura passé 20 saisons au sein de la franchise californienne. Et Shaquille O'Neal, ex-coéquipier de Bryant dans la Cité des Anges (1996-2004), ne cache pas son émotion.

« Il n'y a pas de mots pour exprimer ma peine avec cette tragédie de perdre ma nièce Gigi et mon frère Kobe Bryant. Je t'aime et tu seras regretté. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles des autres passagers. J'en suis malade », publie donc Shaquille O'Neal sur son compte Twitter . Il faut dire que les deux hommes ont connu le succès aux Lakers avec trois titres consécutifs (2000, 2001, 2002).

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1