Basket : Kobe Bryant va intégrer le Hall of Fame !

Publié le 27 janvier 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors que la légende du basket Kobe Bryant a trouvé la mort dans un accident d’hélicoptère ce dimanche, le patron de la NBA, Jerry Colangelo a annoncé que la légende des Lakers intégrera le Hall of Fame cette année.

C’était un coup de tonnerre dans le monde du sport. La légende des Lakers Kobe Bryant a trouvé la mort ce dimanche dans un accident d’hélicoptère avec sa fille et sept autres personnes. Depuis, les hommages se succèdent pour rendre hommage au « Black Mamba », champion NBA à 5 reprise et MVP de la saison 2008. Le patron de la NBA, Jerry Colangelo a annoncé que Kobe Bryant intégrera le Hall of Fame lors de de la soirée associée, qui aura lieu le 29 août 2020.

« Kobe sera honoré comme il doit l’être »