Basket - NBA : Messi rend un vibrant hommage à Kobe Bryant

Publié le 27 janvier 2020 à 20h35 par A.D.

Ce dimanche, Kobe Bryant a trouvé la mort dans un accident d’hélicoptère. Lionel Messi a tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

Le monde du sport est endeuillé. Ce dimanche, Kobe Bryant, légende des LA Lakers, est décédé. Victime d’un accident d’hélicoptère, Black Mamba a reçu de nombreux hommages. Sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a fait passer un message fort après le drame : « Tellement triste d’entendre la nouvelle déchirante de la mort de Kobe et de sa fille Gianna. Kobe était une véritable légende et une inspiration pour beaucoup. J’envoie mes condoléances à sa famille, à ses amis et aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie dans l’accident. Repose en Paix Légende » . Tout comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi a également rendu hommage à Kobe Bryant.

«Un véritable génie nous a quitté»