Basket

Basket - NBA : L’émouvant message de la femme de Kobe Bryant

Publié le 30 janvier 2020 à 9h35 par A.C.

Vanessa Bryant, femme de Kobe, a brisé le silence depuis le tragique évènement qui a frappé sa famille.

C’est quelque chose qui va au-delà du basket. La mort tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gianna et des sept personnes présentes avec eux dans l’hélicoptère s’étant crashé le 26 janvier dernier a frappé le monde entier. De nombreuses personnalités ont réagit, sportifs et non, comme Shaquille O’Neal, Barack Obama et Jack Nicholson. La famille du Black Mamba est restée toutefois silencieuse…

« Il n'y a pas de mots pour décrire notre douleur en ce moment »