Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal rend un nouvel hommage à son «petit frère» Kobe Bryant

Publié le 29 janvier 2020 à 14h35 par A.M.

Quelques jours après l’annonce du décès de Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, avec lequel il formait un incroyable duo aux Lakers, ne parvient toujours pas à y croire.

Ensemble, ils ont remporté trois titres. Shaquille O’Neal et Kobe Bryant ont formé un duo qui a régné sur la NBA au début des années 2000 et qui a permis aux Lakers d’être au panthéon durant trois saisons. Et pourtant, les relations entre les deux stars n’ont pas toujours été exceptionnelles. Difficile de faire cohabiter deux stars de cette dimension, ce qui pousse Shaquille O’Neal à quitter les Lakers en 2004 pour le Heat de Miami. Malgré tout, tout s’était arrangé entre les deux hommes dans les années qui ont suivi, au point d’être très proches. Par conséquent, Shaquille O’Neal n’a pu retenir ses larmes au moment d’évoquer le décès de Kobe Bryant, disparu dimanche dans le crash de son hélicoptère avec sa fille et sept autres personnes.

«Quand ça s'est confirmé, mon esprit a quitté mon corps»