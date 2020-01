Basket

Basket - NBA : Le bouleversant hommage de LeBron James à Kobe Bryant

Publié le 28 janvier 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 28 janvier 2020 à 9h37

Quelques heures après la terrible annonce du décès de Kobe Bryant, LeBron James a rendu un magnifique hommage à la légende des Lakers qu’il venait de dépasser au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA.

Le destin est parfois incroyable. Samedi soir, LeBron James devenait le troisième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA passant devant Kobe Bryant dont il tente de prendre le flambeau aux Lakers qui ont vécu plusieurs saisons délicates. Une passation de pouvoir qui avait valu un bel hommage du Black Mamba pour son « frère » auquel il demandait de « continuer à faire avancer le jeu . » Et ce tweet restera comme le dernier de Kobe Bryant, qui a tragiquement perdu la vie dimanche dans le crash de son hélicoptère, en compagnie de sa fille, Gianna, et de sept autres passagers. Et après avoir conservé le silence afin de respecter une période de deuil, LeBron James est sorti du silence pour rendre hommage à Kobe Bryant. Bien qu’il peine à trouver les mots justes pour décrire sa peine, le King a écrit un message poignant et promet de poursuive l’héritage laissé par Kobe Bryant aux Lakers.

«J'ai le cœur brisé et dévasté mon frère»