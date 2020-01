Basket

Basket - NBA : L’émotion de Magic Johnson après le décès de Kobe Bryant !

Publié le 27 janvier 2020 à 12h35 par J.-G.D. mis à jour le 27 janvier 2020 à 12h39

Légende des Los Angeles Lakers (1979-1996), Magic Johnson tient à rendre hommage à Kobe Bryant, tragiquement disparu dimanche.

Une légende emblématique du basket vient donc de s’éteindre. Le monde du basket et du sport en général est en deuil après la disparition de Kobe Bryant lors d’un tragique accident hélicoptère, faisant neuf victimes, dont l’une de ses filles. L’émotion est palpable depuis le décès de l’ancienne star des Los Angeles Lakers, elle qui se rendait à un match. Et Magic Johnson, ancien de la franchise californienne (1979-1996), ne cache pas son émotion via son compte Twitter .

« Les mots ne peuvent pas exprimer l'impact qu'il a eu sur le sport du basketball »