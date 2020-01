Basket

Basket - NBA : Quand Antetokounmpo glisse un conseil au «monstre» Williamson !

Publié le 24 janvier 2020 à 11h35 par A.M.

Présent à Paris en marge du match contre les Hornets, Giannis Antetokounmpo en a profité pour glisser ses conseils à Zion Williamson qui a enfin fait ses grands débuts en NBA.

Très attendu, Zion Williamson a enfin fait ses grands débuts en NBA. Blessé au genou, le numéro 1 de la dernière draft a débuté débuté par une défaite face aux Spurs (117-121), mais sa prestation a été plus que prometteuse avec 22 points en 18 minutes, et surtout un coup de chaud monumental dans le quatrième quart-temps avec 17 points en 3 minutes. Actuellement à Paris où il disputera la première rencontre de NBA en France à l'occasion du match entre les Bucks et les Hornets, Giannis Antetokounmpo en a profité pour évoquer les débuts de Zion Williamson.

«Tu seras un monstre et toute la ligue sait que tu seras un monstre»