Basket - NBA : Le magnifique message de Carmelo Anthony en hommage à Kobe Bryant

Publié le 29 janvier 2020 à 11h35 par A.M.

À l’image de nombreuses stars de NBA, Carmelo Anthony a rendu hommage à Kobe Bryant par le biais d’un message bouleversant dans lequel il exprime sa peine.

Trois jours après la catastrophe qui a coûté la vie Kobe Bryant et sa fille Gianna, ainsi qu’à sept autres personnes, dans un crash d’hélicoptère, l’émotion est toujours palpable. De nombreuses personnalités du sport et d’autres domaines ont rendu hommage à la légende des Lakers dont l’aura dépassait largement le cadre du Basket. Malgré tout, c’est en NBA que la tristesse est la plus vive puisque c’est là où Kobe Bryant avait le plus d’amis. Après LeBron James auteur d’un message bouleversant, c’est Carmelo Anthony qui a rendu hommage à son « frère », mais lui aussi peine à trouver les mots pour exprimer sa douleur.

«Je hurle intérieurement, mais personne ne m’entend»