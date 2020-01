Basket

Basket - NBA : Le message fort des Lakers sur Kobe Bryant

Publié le 28 janvier 2020 à 13h35 par J.-G.D.

Via un communiqué de presse, les Los Angeles Lakers tiennent à remercier les nombreux messages de sympathie après le décès de Kobe Bryant.

L’émotion est palpable depuis la disparition tragique de Kobe Bryant. Les hommages se multiplient de la part d’anonymes, de basketteurs et de sportifs du monde entier. Il faut dire que le décès de la légende des Los Angeles Lakers, suite à son accident d’hélicoptère survenu dimanche, ayant fait 9 victimes, dont l'une de ses filles (Gianna). Dans un message publié sur les réseaux sociaux, dans la nuit de lundi, la franchise californienne sort du silence sur cette tragédie.

« Les Los Angeles Lakers aimeraient tous vous remercier pour tout le soutien et les condoléances »