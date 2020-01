Basket

Basket - NBA : Le témoignage de Boris Diaw James sur Kobe Bryant !

Publié le 27 janvier 2020 à 14h35 par J.-G.D.

Ancien des San Antonio Spurs ou de l'Utah Jazz, Boris Diaw revient sur le décès tragique de Kobe Bryat, survenu dimanche.

Une onde choc a donc traversé le monde du sport dimanche. Véritable légende des Lakers, Kobe Bryant est tragiquement décédé après un accident d’hélicoptère dans la banlieue de Los Angeles. Les dernières rencontres de NBA étaient donc teintées d’émotions, à l’image du Toronto-San Antonio. Passé par la ligue américaine pendant 15 saisons, et ancien capitaine de l’équipe de France, Boris Diaw évoque donc la disparition du Black Mamba .

« C'est fou, ça te ramène à une "forme de réalité", tout peut changer en un moment »