Basket

Basket - NBA : Cette sortie forte de Rudy Gobert sur Kobe Bryant !

Publié le 27 janvier 2020 à 13h35 par J.-G.D.

À l’image de nombreux basketteurs et de sportifs du monde entier, Rudy Gobert est choqué par la disparition de Kobe Bryant.

Alors qu’il avait terminé sa carrière en 2016, après 20 saisons de bons et loyaux services aux Lakers, Kobe Bryant est tragiquement décédé dimanche. Victime d’un accident d’hélicoptère près de Los Angeles, notamment en compagnie de l’une de ses filles, la légende de NBA laisse donc le basket et le sport en deuil. Les hommages affluent afin de saluer le Black Mamba , et dans des propos relayés par RMC Sport , Rudy Gobert, pivot de l'Utah Jazz, admet que ce décès l'a secoué.

« Je suis toujours sous le choc »