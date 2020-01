Basket

Basket - NBA : Le nouvel hommage de Nicolas Batum pour Kobe Bryant

Publié le 28 janvier 2020 à 11h35 par J.-G.D.

Nicolas Batum revient à nouveau sur la disparition tragique de Kobe Bryant, victime d’un accident d’hélicoptère dimanche.

Le monde du basket, et du sport, est en deuil depuis dimanche. Kobe Bryant faisait partie des 9 victimes de cet accident d’hélicoptère survenu à Calabasas, dans la banlieue de Los Angeles, en compagnie de l’une de ses filles. Une véritable tragédie, et les hommages se multiplient pour la légende des Lakers. Interrogé par RMC Sport , Nicolas Batum, ailier des Charlotte Hornets, se prononce sur le décès du Black Mamba .

« Kobe a créé un héritage »