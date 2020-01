Basket

Basket - NBA : L’émotion d’Allen Iverson pour Kobe Bryant !

Publié le 28 janvier 2020 à 15h35 par J.-G.D.

De la même génération que Kobe Bryant, Allen Iverson admet être dévasté par la mort de la légende des Lakers.

La NBA est en deuil. La disparition de Kobe Bryant dimanche, après un accident d’hélicoptère près de Los Angeles, émeut de l’autre côté de l'Atlantique, mais également des sportifs du monde entier. La disparition de la légende des Lakers est forcément un moment difficile pour les joueurs de NBA, comme les anciennes stars de la ligue, à l'instar de Michael Jordan ou Magic Johnson. Via des déclarations rapportées par Parlons Basket , Allen Iverson, ex-meneur de Philadelphie, tient à rendre hommage à Bryant.

« Les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressens »