Basket

Basket - NBA : Le vibrant hommage de Novak Djokovic pour Kobe Bryant !

Publié le 28 janvier 2020 à 14h35 par J.-G.D.

Après sa victoire en quarts de finale de l’Open d’Australie ce mardi, Novak Djokovic n’a pas caché son émotion pour évoquer le décès de Kobe Bryant.

La disparition de Kobe Bryant a ému le monde entier. Les messages d’anonymes, des fans des Lakers, des joueurs de NBA ou des sportifs du Globe sont nombreux afin de rendre hommage à la légende de la franchise californienne. Cette dernière a donc disparu dans un accident d’hélicoptère dimanche, avec sa fille. Une tragédie pour tous les amoureux du Black Mamba , lui qui aura marqué la ligue américaine pendant 20 saisons (1996-2016). Lors de sa victoire ce mardi face à Milos Raonic, en quarts de finale de l'Open d'Australie (6-4, 6-3, 7-6), Novak Djokovic ne cache pas ses larmes.

« Kobe était mon mentor, mon ami »