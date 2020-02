Basket

Basket - NBA : Damien Lillard dédie sa prestation à Kobe Bryant !

Publié le 1 février 2020 à 13h35 par A.M.

Sur la lancée de ses prestations exceptionnelles, Damian Lillard a été une nouvelle fois monumentale contre les Lakers (127-119). Une prestation qu’il dédie à Kobe Bryant.

48 points, 10 passes décisives et neuf rebonds. Le tout au Staples Center contre les Lakers. Quel meilleur moyen pour rendre hommage à Kobe Bryant ? Bien décidé à rendre hommage à la légende des Lakers, Damian Lillard a donc sorti cette ligne de statistiques stratosphériques lors de la victoire des Blazers pour le premier match au Staples Center depuis le décès de Kobe Bryant. Après la rencontre le meneur de Portland, dans une forme incroyable, a dédié sa prestation à Kobe Bryant.

«Venir ici et jouer avec le cœur»