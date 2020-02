Basket

Basket - NBA : Le nouveau témoignage bouleversant de LeBron James pour Kobe Bryant !

Publié le 1 février 2020 à 9h35 par A.M.

Présent aux Staples Center pour la première fois depuis le décès de Kobe Bryant, les Lakers ont rendu hommage à leur légende, à commencer par LeBron James qui a livré un magnifique message à son « frère ».

Les Lakers étaient de retour au Staples Center vendredi soir pour la première fois depuis le tragique décès de Kobe Bryant et de sa fille Gianna dans un crash d’hélicoptère avec sept autres personnes. La franchise californienne s’est inclinée face aux Blazers (119-127). Mais l’important était ailleurs. C’était en effet l’occasion de rendre un grand hommage à Kobe Bryant pour la première fois depuis l’annonce de sa disparition. Très touché par cette tragédie, LeBron James a d’ailleurs pris le micro avant le début du match. Les larmes aux yeux, le King a livré un témoignage bouleversant pour rendre hommage à Kobe Bryant.

«Kobe est comme un frère pour moi»