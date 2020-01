Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert remercie son entraîneur après sa sélection au All-Star Game !

Publié le 31 janvier 2020 à 13h35 par A.M.

Sélectionné parmi les 14 remplaçants pour le All-Star Game qui se déroulera le 6 février, Rudy Gobert a remercié son entraîneur Quin Snyder.

Après plusieurs saisons de frustration, Rudy Gobert est enfin un All-Star. Après Tony Parker et Joakim Noah, le pivot du Jazz sera le troisième français à prendre part à ce rendez-vous tant attendu. Ce sera à Chicago le 6 février prochain. Rudy Gobert a effectivement été sélectionné parmi les 14 remplaçants. Et le Français sait ce qu’il doit à son entraîneur, Quin Snyder.

«Je ne pense pas que je serais là sans Quin»