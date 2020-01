Basket

Basket - NBA : LeBron James interpelle Anthony Davis pour le All-Star Game !

Publié le 24 janvier 2020 à 15h35 par A.M. mis à jour le 24 janvier 2020 à 15h46

Nommé capitaine pour le All-Star Game, LeBron James aura la lourde tâche de choisir son cinq de départ. Et il ironise sur la possibilité de faire équipe avec Anthony Davis.

Comme la saison dernière, LeBron James a recueilli le plus de voix à l'Ouest. Par conséquent, il sera capitaine avec Giannis Antetokounmpo et aura la lourde tâche de composer son équipe. Il devra ainsi choisir son cinq de départ parmi plus joueurs à l'image de James Harden, Pascal Siakam, Kawhi Leonard ou encore son coéquipier Anthony Davis qui évoluera à domicile. L'intérieur des Lakers est effectivement originaire de Chicago, mais cela sera-t-il suffisant pour convaincre LeBron James de le choisir ? Le King s'amuse de la situation.

«Choisir Davis ? Bien sûr que si j’hésite !»