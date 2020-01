Basket

Basket - NBA : Le message fort d'Antetokounmpo pour Neymar et Mbappé

Publié le 23 janvier 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Après avoir visité le Parc des Princes, le stade du PSG, Giannis Antetokounmpo affiche son souhait de croiser Neymar et Kylian Mbappé avant de revenir aux États-Unis.

La NBA va faire sa grande première à Paris. Les instances de la ligue américaine organise en effet un match de la saison régulière dans la capitale à l’AccorHotels Arena vendredi soir (21h). Les spectateurs présents dans la capitale auront donc droit à une opposition entre Charlotte et Milwaukee, actuellement leader de la Conférence Est avec seulement six défaites. Les Bucks pourront d'ailleurs s'appuyer sur Giannis Antetokounmpo pour continuer sur leur lancée. Lors de sa conférence de presse ce jeudi, le MVP grec, présent lors de la visite du Parc des Princes, a tenu à interpeller directement Neymar et Kylian Mbappé.

« J’espère avoir la chance de pouvoir rencontrer Neymar et Mbappé »