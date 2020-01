Basket - NBA : Rudy Gobert s’enflamme pour sa sélection au All-Star Game !

Basket

Sélectionné parmi les 14 remplaçants du All-Star Game, Rudy Gobert n’a pas manqué d’afficher sa joie.

Enfin ! Après deux saisons à être passé tout proche d’une sélection au All-Star Game, Rudy Gobert sera enfin présent parmi les 24 joueurs qui disputeront le match des étoiles à Chicago le 6 février prochain. Désigné deux fois de suite meilleur défenseur de la NBA, le Français a tout naturellement été retenu par les entraîneurs des 30 franchises parmi les 14 remplaçants pour le All-Star Game, un an après avoir pleuré devant les caméras suite à sa non-sélection.

Sur son compte Twitter , Rudy Gobert n’a donc pas manqué d’afficher sa joie : « Je suis très reconnaissant d’avoir l’opportunité de représenter le Jazz à Chicago avec mon frère Donovan Mitchell ! N’arrêtez jamais de poursuivre vos rêves ! » Reste désormais à savoir quel capitaine entre LeBron James et Giannis Antetokounmpo choisira le pivot français dans son équipe. En plus de Rudy Gobert, voilà la liste des 13 autres remplaçants pour le All-Star Game : Jimmy Butler, Kyle Lowry, Ben Simmons, Khris Middleton, Jayson Tatum, Bam Adebayo, Domantas Sabonis, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Russell Westbrook, Chris Paul.

Very grateful to have to the opportunity to represent the @utahjazz in Chicago with my brother @spidadmitchell ! Never stop chasing your dreams! ?'?? https://t.co/8d1O6tRMRu