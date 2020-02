Basket

Basket - NBA : Kevin Durant revient sur son choix d’aller aux Warriors !

Publié le 7 février 2020 à 9h35 par T.M.

En 2016, les Warriors avaient réalisé un énorme coup en accueillant Kevin Durant. Un choix sur lequel est revenu le désormais joueur des Nets.

En choisissant de rejoindre les Warriors, Kevin Durant a surtout voulu réaliser son rêve de remporter un titre de champion. Un rêve devenu réalité pour KD qui a connu la gloire en Californie. Toutefois, ce choix de l’ancien joueur du Thunder a vivement été critiqué. Face à ces incompréhensions, Kevin Durant a tenu à revenir sur son choix d’aller à Golden State.

« Je voulais jouer pour les Warriors et vivre dans la Bay »