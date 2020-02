Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo se fixe des objectifs XXL !

Publié le 5 février 2020 à 13h35 par Th.B.

MVP de la dernière saison régulière, Giannis Antetokounmpo voit grand et espère rafler quelques bagues de champion NBA d’ici la fin de sa carrière.

Âgé de 25 ans, Giannis Antetokounmpo est déjà la figure de proue des Milwaukee Bucks. La star de la franchise du Wisconsin est déjà l’un des acteurs majeurs de la NBA et a même été élu Most Valuable Player de la dernière saison régulière. Cependant, The Greek Freak ne compte pas se contenter de cela. Interrogé sur ses objectifs, Antetokounmpo n’y est pas allé par quatre chemins et a évoqué le Trophée Larry O’Brien.

Pour Antetokounmpo, l’étape suivante est « le championnat »

« L’étape d’après, on espère que c’est le championnat. C’est pour ça qu’on joue. C’est pour ça qu’on travaille dur tous les jours. Des bagues pour l’instant j’en ai zéro. J’espère bien mettre quelques bagues à mes doigts. En fin de compte, je me contenterai de ce que j’aurai. Déjà une première bague ». a déclaré Giannis Antetokounmpo à l’occasion d’un entretien accordé à Konbini Sports.