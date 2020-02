Basket

Basket - NBA : Les vérités de Draymond Green sur l’avenir des Warriors !

Publié le 6 février 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Malgré une saison très compliquée pour Golden State, avec la blessure de Stephen Curry, Draymond Green annonce de grandes choses pour la suite.

Le lourd revers sur le parquet des Brooklyn Nets, dans la nuit de mercredi à jeudi (129-88), est symptomatique de la saison de Golden State. Derniers de Conférence Ouest, avec un bilan de 40 défaites pour 12 victoires, les Warriors sont à la peine. Il faut dire que les longues absences de Stephen Curry et de Klay Thompson pèsent dans la balance. Mais lors d’un entretien pour Basket USA , Draymond Green estime que la franchise californienne reviendra encore plus forte.

« On reviendra avec une équipe solide et compétitive. Je crois encore en notre projet, en notre avenir »