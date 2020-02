Basket

Basket - NBA : La mise au point de LeBron James sur les JO !

Publié le 11 février 2020 à 12h35 par T.M.

A Tokyo, les Etats-Unis pourraient se présenter avec une dream team pour espérer repartir avec l’or olympique. Susceptible de partir au Japon, LeBron James a fait le point.

Après l’échec aux Mondiaux, les Etats-Unis veulent retrouver les sommets et cela passera par une victoire aux Jeux Olympiques à Tokyo cet été. Pour y arriver, quoi de mieux que d’arriver avec les meilleurs joueurs de la NBA. Les USA viennent d’ailleurs de dévoiler une première liste de 44 noms pour composer le groupe pour les JO. Une liste où figure le nom de LeBron James. Le King pourrait-il être du voyage au Japon ? Il attend de voir comment il termine la saison avec les Lakers.

« Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu »