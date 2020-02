Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo donne son avis sur le débat du GOAT !

Publié le 5 février 2020 à 16h35 par Th.B.

Interrogé à nommer le meilleur joueur de tous les temps, Giannis Antetokounmpo n’a pas su trancher entre Michael Jordan et les autres et a déclaré s’en servir comme inspiration pour s’asseoir à leur table avec le temps.

Après un titre de MVP la saison passée, une bague de champion NBA lors des prochains Play-Offs pour Giannis Antetokounmpo ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une chose semble sûre, ses Milwaukee Bucks sont bien partis pour y participer. À tout juste 25 ans, The Greek Freak a l’avenir devant lui pour remporter quelques bagues NBA afin qu’un jour son nom soit évoqué aux côtés de ceux de ses exemples Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant et Shaquille O’Neal. Interrogé sur le débat du GOAT, Antetokounmpo n’a pas pu les départager et a plutôt décidé de les prendre comme motivation.

Antetokounmpo admire les « exemples MJ, LeBron, Kobe et Shaq » !