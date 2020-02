Basket

Basket - NBA : LeBron James évoque l’hommage pour Kobe Bryant au All Star Game !

Publié le 4 février 2020 à 13h35 par T.M.

Le prochain All Star Game se disputera en l’honneur de Kobe Bryant. Un rendez-vous qui sera forcément émouvant selon LeBron James.

Le monde de la NBA est toujours sous le choc de la mort de Kobe Bryant, décédé lors d’un crash d’hélicoptère. Un événement qui a marqué tout le monde et les hommages se sont multipliés. Cela ne devrait d’ailleurs pas s’arrêter de sitôt. Le 16 février prochain, le match du All Star Game a d’ailleurs été aménagé pour rendre hommage à Kobe Bryant et sa fille, Gianna.

« Chaque match va être émouvant »